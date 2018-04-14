«Ак Барс» — ЦСКА: у «армейцев» нет Капризова и Робинсона, Юханссон в старте

Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». В составе «армейцев» отсутствуют защитник Мэт Робинсон и форвард Кирилл Капризов. Начало встречи — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Юханссон (Сорокин);

Киселевич – Сергеев, Ничушкин – Попов – Петров;

Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Григоренко;

Пашнин – Науменков, Телегин – Андронов – Жарков;

Макеев, Кузьменко – Светлаков – Скотт, Карнаухов.

Это вам не Восток. «Ак Барс» уступит ЦСКА в первом матче финала «Армейцы» поймают кураж. Они справятся и без Робинсона.

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