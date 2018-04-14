«Ак Барс» — ЦСКА: у «армейцев» нет Капризова и Робинсона, Юханссон в старте

Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». В составе «армейцев» отсутствуют защитник Мэт Робинсон и форвард Кирилл Капризов. Начало встречи — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Юханссон (Сорокин);
Киселевич – Сергеев, Ничушкин – Попов – Петров;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Григоренко;
Пашнин – Науменков, Телегин – Андронов – Жарков;
Макеев, Кузьменко – Светлаков – Скотт, Карнаухов.
Это вам не Восток. «Ак Барс» уступит ЦСКА в первом матче финала
«Армейцы» поймают кураж. Они справятся и без Робинсона.
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