«Ак Барс» — ЦСКА: Иржи Секач вернулся в состав казанской команды

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. В состав казанского коллектива вернулся форвард Иржи Секач, ранее находившийся в списке травмированных. Начало встречи — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Гарипов (Шарыченков);

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;

Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

Это вам не Восток. «Ак Барс» уступит ЦСКА в первом матче финала «Армейцы» поймают кураж. Они справятся и без Робинсона.

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