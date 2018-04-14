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«Ак Барс» — ЦСКА: Иржи Секач вернулся в состав казанской команды

«Ак Барс» — ЦСКА: Иржи Секач вернулся в состав казанской команды
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. В состав казанского коллектива вернулся форвард Иржи Секач, ранее находившийся в списке травмированных. Начало встречи — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Гарипов (Шарыченков);
Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;
Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;
Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;
Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

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