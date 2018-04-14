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Стал известен состав сборной U18 на контрольный матч с Беларусью перед ЮЧМ

Стал известен состав сборной U18 на контрольный матч с Беларусью перед ЮЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

14 апреля юниорская сборная U18 сыграет выставочный матч со сверстниками из Беларуси в рамках подготовки к юниорскому чемпионату мира. Начало встречи — в 17:30 мск.

Стартовый состав россиян на игру выглядит следующим образом:

Исаев Д. (Мифтахов),
Галенюк — Жиляков, Марченко — Морозов — Дорофеев ,
Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг ,
Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Рожков,
Зоркин — Замула, Князев, Ртищев — Михайлов — Исхаков.

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