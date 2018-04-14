Стал известен состав сборной U18 на контрольный матч с Беларусью перед ЮЧМ

14 апреля юниорская сборная U18 сыграет выставочный матч со сверстниками из Беларуси в рамках подготовки к юниорскому чемпионату мира. Начало встречи — в 17:30 мск.



Стартовый состав россиян на игру выглядит следующим образом:



Исаев Д. (Мифтахов),

Галенюк — Жиляков, Марченко — Морозов — Дорофеев ,

Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг ,

Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Рожков,

Зоркин — Замула, Князев, Ртищев — Михайлов — Исхаков.