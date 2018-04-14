«Ак Барс» провёл 11 силовых приёмов за первый период, ЦСКА — только два

В первом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА завершился первый период. Команда Зинэтулы Билялетдинов ведёт в счёте — 1:0, заброшенной шайбой отметился Станислав Галиев.



Статистика первого периода матча «Ак Барс» — ЦСКА:



броски 19 — 18,

броски в створ 10 — 9,

голы 1 — 0,

вбрасывания 11 — 9,

блокированные броски 3 — 4,

силовые приемы 11 — 2,

время в атаке 04:54 — 03:18,

штраф 0 — 4.