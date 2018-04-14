«Ак Барс» провёл 11 силовых приёмов за первый период, ЦСКА — только два

В первом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА завершился первый период. Команда Зинэтулы Билялетдинов ведёт в счёте — 1:0, заброшенной шайбой отметился Станислав Галиев.
Статистика первого периода матча «Ак Барс» — ЦСКА:
броски 19 — 18,
броски в створ 10 — 9,
голы 1 — 0,
вбрасывания 11 — 9,
блокированные броски 3 — 4,
силовые приемы 11 — 2,
время в атаке 04:54 — 03:18,
штраф 0 — 4.
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