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Торторелла: Панарин — крутой игрок, умеет забивать и делает партнёров лучше

Торторелла: Панарин — крутой игрок, умеет забивать и делает партнёров лучше
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре российского нападающего Артемия Панарина.

«Самая замечательная вещь, благодаря чему Панарина сейчас можно считать потрясающим игроком, — тот факт, что он действительно делает партнёров лучше. Когда он играл в «Чикаго», я даже не замечал, что он делает. Видел только, когда он поражал ворота.

Панарин — крутой игрок. Он может класть шайбы в сетку и делает других парней намного лучше. Это важнейший момент, когда вы играете в плей-офф, такие игроки помогают команде двигаться вперёд», — цитирует Тортореллу Washington Post.

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