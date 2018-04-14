«Ак Барс» — ЦСКА: Ничушкин сравнял счёт во втором периоде

В Казани продолжается стартовый матч финальной серии КХЛ между местным «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Идёт второй период, счёт — 1:1.

На 34-й минуте «армейцы», до этого уступавшие в счёте, смогли восстановить паритет. Форвард гостей Александр Попов прорвался по правому флангу, и после его передачи Валерий Ничушкин с добивания отправил шайбу в сетку ворот казанцев.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.

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