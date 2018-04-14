ЦСКА во втором периоде более чем в два раза перебросал «Ак Барс»

Завершился второй период стартового матча финальной серии КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА (1:1). Гости из Москвы сумели отыграться благодаря шайбе Валерия Ничушкина на 34-й минуте.

Во втором отрезке матча подопечные Игоря Никитина более чем в два раза перебросали соперника в створ ворот — 7-3. По вбрасываниям у команд паритет — 10-10. По блокированным броскам тоже равенство — 5-5. В силовой борьбе больше преуспели казанские хоккеисты — семь хитов против четырёх. В зоне атаки почти в два раза больше времени провёл ЦСКА — чуть менее пяти минут. У «Ак Барса» этот показатель не достигает трёх минут.

Приведённая статистика отражает состояние в матче после 40 минут игры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.

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