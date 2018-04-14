Билялетдинов: считаю, Секач нормально сыграл после травмы

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал исход первой встречи финальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии).
«Игра была непростая, была хорошая отдача. Готовимся к следующему матчу. Как оценю игру Секача после травмы? Я считаю, нормально сыграл», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.
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