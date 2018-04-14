Никитин: два удаления за численное нарушение? Не хочу даже комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат первого матчафинальной серии плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2, 0-1 в серии).
«К чему готовились, то и получили. Готовимся к следующему матчу. Когда ждать Робинсона и Капризова? Не знаю. С чем связываю два удаления за численное нарушение? У меня спрашиваете? Не хочу даже комментировать эту ситуацию», — приводит слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.
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