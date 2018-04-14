Азеведу: у ЦСКА не было Капризова, Робинсона — они бы могли доставить проблем

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал результат первого матча финальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии).

«Мы ждали, что матч получится непростым, готовились к сложной игре. Нанесли два важных голевых броска, хорошо сделали свою работу, но впереди ещё много трудностей. Возвращение Секача сказалось на игре нашего звена, мы снова почувствовали необходимую «химию». У соперника не было Капризова, Робинсона. Это хорошие игроки, они могли доставить нам проблем», — передаёт слова Азеведу корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.