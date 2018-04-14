Кузьменко: ЦСКА надо больше лезть на ворота, больше бросать, угрожать

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал результат первого матча финальной серии плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2, 0-1 в серии).

«Нам надо больше лезть на ворота, больше бросать, угрожать. К сожалению, сегодня у нас не получилось этого сделать. Но ничего, работаем. Сейчас переспим с этим, будем думать. На следующий матч выйдем и будем играть иначе. Кончено, обидно, что не реализовал свой момент. Мог решить исход, но удача оказалась не на нашей стороне. «Ак Барс» больше создал и выиграл. Возвращение Секача у соперника? Нам без разницы, кто играет против нас, кто у них в составе. Мы выходим и играем в свою силу, показываем свой хоккей», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.