Киселевич: штрафы за нарушение численного состава – вопрос, который надо решить

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал результат первого матча финальной серии плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2, 0-1 в серии).

«Не хватило нам одного гола. Когда Секач применил на мне силовой приём, то был момент со спины. Если судья не свистнул, значит, удаления не было. Просто мне неприятно попало, пришлось ехать на смену. Я не видел момента, получил удар, и всё. Два штрафа за нарушение численного состава – вопрос, который надо решить перед следующей игрой. Это командная дисциплина. Если давали удаления, что их обсуждать.

У нас достаточно квалифицированная команда, все готовы помочь в нужный момент. Конечно, очень жаль, что некоторые ребята не в составе, но ничего страшного, они готовятся, мы их ждём. Всё будет в порядке. Их есть кому заменить», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.