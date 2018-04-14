Галиев вышел в лидеры снайперской гонки плей-офф и повторил рекорд «Ак Барса»

Форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии) отметился двумя заброшенными шайбами.



Таким образом, у 26-летнего нападающего всего девять голов в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он сравнялся по этому показателю с лидером рейтинга снайперов — Михаилом Григоренко из ЦСКА. Кроме того, Галиеву удалось повторить клубный рекорд «Ак Барса» по результативности в плей-офф. В последний раз девять шайб в составе казанцев забрасывал Оскар Мёллер, это случилось в сезоне-2014/15.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.