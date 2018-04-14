Клинкхаммер: в финале особые эмоции, очень важно выиграть первый матч серии

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал победу над ЦСКА (2:1, 1-0 в серии) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Очень важно выиграть первый матч серии. Сегодня для нас отличный день. К сожалению, шайба после броска Азеведу попала в меня неудачно, но сейчас всё хорошо.

ЦСКА — отличная команда, которая провела сегодня хороший матч. Думаю, что нам нужно играть лучше в следующей игре, чтобы выиграть. В финале особые эмоции, намного больше накал, давление.

Насколько сильно не хватает Робинсона ЦСКА? Это великолепный игрок. Он здорово сыграл на Олимпиаде. Пожалуй, он был нашим лучшим игроком. Я не знал, что его не будет. Надеюсь, травма несерьёзная. Конечно, для нас было бы хорошо, если бы он не скоро вернулся на лёд, но желаю ему здоровья», — передаёт слова Клинкхаммера «БИЗНЕС Online».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.