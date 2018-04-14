«Вашингтон» оставит в воротах Грубаэура на второй матч серии с «Коламбусом»

По инсайдерской информации NBC Sports, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц принял решение не менять вратаря Филипа Грубаэура, несмотря на поражение в первом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).



Грубаэур выиграл конкуренцию у Холтби, долго считавшегося основным голкипером «Кэпиталз». Филип сыграл в 10 матчах «Вашингтона» из последних 16 в регулярном чемпионате. Тем не менее в первой встрече серии плей-офф с «Коламбусом» 26-летний Грубауэр отразил только 85,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,64. Он сыграл третий матч плей-офф НХЛ в карьере.

Следующий матч серии «Вашингтон» — «Коламбус» состоится в понедельник, 16-го апреля. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.