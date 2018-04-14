Защитник Мартинес стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по времени игры в плей-офф

«Лос-Анджелес Кингз» во втором матче серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» уступил во втором овертайме со счётом 1:2 (0-2 в серии).



30-летний защитник «королей» Алек Мартинес провёл на льду 44 минуты и 51 секунду. Тем самым он установил новый рекорд для «Лос-Анджелеса» по времени, проведённому на льду в матчах плей-офф.



В нынешнем сезоне Мартинес провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «+3» и 34 минутах штрафа. В плей-офф он сыграл в двух встречах, результативостью не отметился и заработал показатель полезности «-1».

«Вегас» победил «Лос-Анджелес» во втором овертайме матча плей-офф