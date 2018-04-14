Дергачёв: во втором периоде сборная России добавила и забила рабочие голы

Нападающий олимпийской сборной России Александр Дергачёв, ставший автором одной из заброшенных шайб в матче со сборной Норвегии (2:0), подвёл итоги встречи.



«Норвежцы показали системную игру. Во втором периоде мы добавили и забили рабочие голы. С новыми партнёрами получилось хорошее взаимодействие. В сборную всегда зовут хороших игроков, которые находятся на лидирующих позициях в своих клубах. Поначалу нужно было притереться, и, конечно, нам ещё есть над чем работать.



Когда забивал гол, был немного удивлён решением норвежского вратаря сыграть неожиданным образом (нырнуть под ноги. — Прим. «Чемпионата»). Сам его увидел в последний момент, так как концентрировался на шайбе, чтобы игрок, догонявший меня, не выбил её. В последнее мгновение периферическим зрением увидел, что голкипер выбежал, и на инстинктах объехал его. В моменте, когда перехватывал шайбу перед тем, как убежать один на один, заметил, что защитник будет делать поперечный пас. Я ничем не рисковал, так как даже если бы передача прошла, я на улитке вернулся бы на свою позицию», — рассказал Дергачёв официальному сайту ФХР.

Олимпийская сборная России победила Норвегию в первом матче Еврочелленджа — 2:0