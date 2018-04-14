«Филадельфия» во втором матче с «Питтсбургом» повторила историческое достижение

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Флайерз» в гостях крупно переиграла «Питтсбург Пингвинз» (5:1), уступив в первом матче серии – 0:7.



«Лётчики» стали четвёртой командой в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги, сумевшей выиграть следующий матч после поражения в семь или более шайб. В последний раз это достижение покорялось «Лос-Анджелес Кингз» в сезоне-1979/80. Тогда «короли» в первом матче серии проиграли со счётом 1:8, но выиграли следующую встречу.

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