«Нэшвилл» повёл 2-0 в серии с «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей

Завершился второй матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». «Хищники» на домашней площадке одержали победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) и повели в серии 2-0. Первый матч — 5:2.

Победная шайба в активе форварда «Нэшвилла» Райана Хартмана. Он забросил её при счёте 4:3 в пользу хозяев льда за 1 минуту 9 секунд до финальной сирены.

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на площадке лишь 9 минут 13 секунд и отметился двумя силовыми приёмами при показателе полезности "-1".

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров набрал второе очко в плей-офф, отметившись голевой передачей.