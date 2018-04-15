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«Нэшвилл» повёл 2-0 в серии с «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей

«Нэшвилл» повёл 2-0 в серии с «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей
Хоккей / НХЛ

Завершился второй матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». «Хищники» на домашней площадке одержали победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) и повели в серии 2-0. Первый матч — 5:2.

Победная шайба в активе форварда «Нэшвилла» Райана Хартмана. Он забросил её при счёте 4:3 в пользу хозяев льда за 1 минуту 9 секунд до финальной сирены.

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на площадке лишь 9 минут 13 секунд и отметился двумя силовыми приёмами при показателе полезности "-1".

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров набрал второе очко в плей-офф, отметившись голевой передачей.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 апреля 2018, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 4
0:1, 3:1, 2:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Бурк (Комфер, Уилсон) – 02:34 (5x5), 1:1 – Фиала (Сиссонс, Туррис) – 21:01 (5x4), 2:1 – Арвидссон – 32:36 (4x4), 3:1 – Джохансен (Экхольм, Суббэн) – 36:32 (4x4), 3:2 – Маккиннон (Задоров) – 37:08 (4x4), 4:2 – Уотсон – 47:16 (5x5), 4:3 – Ландеског (Маккиннон, Бэрри) – 49:14 (5x3), 5:3 – Хартман – 58:51 (en), 5:4 – Керфут – 59:24 (5x5)
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