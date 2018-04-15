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«Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» и повела в серии 2-0, Кучеров набрал 3 очка

«Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» и повела в серии 2-0, Кучеров набрал 3 очка
Хоккей / НХЛ

Завершился второй матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Молнии» одержали победу со счётом 5:3 (1:1, 4:1, 0:1) и повели в серии 2-0. Первый матч — 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка. Дублем у победителей отметился Алекс Киллорн.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков в створ. Защитник Михаил Сергачёв за 12 минут 50 секунд на льду нанёс 3 броска и провёл 2 силовых приёма.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 апреля 2018, суббота. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 3
1:1, 4:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Пойнт (Палат, Макдона) – 12:15 (5x5), 1:1 – Хишир – 13:38 (5x5), 2:1 – Киллорн (Кучеров, Стэмкос) – 23:14 (5x4), 3:1 – Джонсон (Макдона, Пойнт) – 24:36 (5x5), 4:1 – Кучеров – 26:01 (4x4), 5:1 – Киллорн (Кучеров, Хедман) – 33:12 (5x4), 5:2 – Ватанен (Грин, Шнайдер) – 39:34 (5x5), 5:3 – Коулман (Зейджак, Мур) – 51:57 (5x5)
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