«Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» и повела в серии 2-0, Кучеров набрал 3 очка

Завершился второй матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Молнии» одержали победу со счётом 5:3 (1:1, 4:1, 0:1) и повели в серии 2-0. Первый матч — 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка. Дублем у победителей отметился Алекс Киллорн.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков в створ. Защитник Михаил Сергачёв за 12 минут 50 секунд на льду нанёс 3 броска и провёл 2 силовых приёма.