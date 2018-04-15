Никита Кучеров стал третьей звездой второго матча серии с «Нью-Джерси»

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 4:1, 0:1), поведя в серии 2-0.



Третьей звездой встречи стал российский нападающий «молний» Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка.

Кучеров отличился на 26-й минуте. Кроме того, во втором периоде он отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, у Никиты стало 4 (2+2) набранных очка в нынешнем плей-офф и 104 в сезоне-2017/18 вместе с регулярным чемпионатом.

Видео взято с официального сайта НХЛ.