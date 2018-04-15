Кучеров лидирует по голам в Кубке Стэнли с сезона-2013/14

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал одним из главных героев второго матча серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3, 2-0 в серии), по итогам которого был признан третьей звездой.

Кучеров набрал 3 (1+2) очка, забросив 24-ю шайбу в плей-офф за карьеру. Он лидирует среди всех игроков лиги с сезона-2013/14, когда дебютировал в НХЛ.



В двух матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли в активе Кучерова 4 (2+2) очка.

Напомним, Кучеров стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 100 (39+61) очков.