Купер: «Тампа» хотела выиграть оба матча у «Дэвилз», мы добились своего

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3, 2-0 в серии). Также специалист высказался о нападающем Райане Кэллахэне, который получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру.

«Чего хотел «Нью-Джерси»? Думаю, они надеялись на ничью в серии после двух игр. Не получилось. Мы хотели выиграть обе и добились своего. Что нам делать дальше? Ехать туда и очень постараться выиграть. Желательно оба матча. Таков наш план

«Для нас отсутствие Кэллахэна создаёт определённые проблемы. Нам пришлось играть в пять защитников и 11 нападающих. Всё немного изменилось. Но у меня пока нет новостей по поводу его здоровья», — сказал тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер.