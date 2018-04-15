Пастрняк — самой молодой игрок в истории плей-офф НХЛ, набравший 6 очков в матче

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции набрал 6 (3+3) очков в противостоянии с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3, 2-0 в серии).

Пастрняк стал самым молодым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, сумевшим набрать не менее шести очков за один матч плей-офф. Давиду на момент матча был 21 год и 324 дня. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, который установил его в 22 года и 81 день в сезоне-1982/83.

Кроме того, Пастрняк оформил рекорд НХЛ, набрав девять очков в двух стартовых матчах плей-офф. До него подобное достижение покорялось Филу Эспозито в сезоне-1968/69.