Джохансен: «Нэшвиллу» надо уделить внимание концовкам матчей с «Колорадо»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен прокомментировал исход второго матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо» (5:4, 2-0 в серии). «Эвеланш» трижды уступали по ходу игры в две шайбы, каждый раз сокращая отставание до минимума.



«Соперник не собирается сдаваться. Такого в плей-офф не бывает. Но они играли отчаянно, быстро. У них много молодых талантливых ребят, которые заставят любого заплатить за ошибки. Сегодняшний матч может служить доказательством для этого. Мы выходили вперёд, а они находили способ вплотную приблизиться к нам. Нам надо уделить внимание тому, как мы проводим концовку матчей», — сказал Джохансен.