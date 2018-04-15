Россияне в плей-офф НХЛ: три очка Кучерова, победа Василевского, пас Задорова

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно четыре матча. В этих встречах принимали участие шесть российских хоккеистов. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» набрал 3 (1+2) результативных балла. Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился одной голевой передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков по его воротам в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|41 из 44
|93,2
|5:3
|2-0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|2
|3
|2
|-
|19.24
|0-2
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|9.13
|2-0
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+2
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|15.25
|2-0
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|1
|-
|12.50
|2-0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|0
|3
|0
|-
|17.35
|0-2
Голевой нокаут от Кучерова! «Тампа» рвётся во второй раунд
Никита был бы среди лучших бомбардиров, если бы не фантастический Пастрняк.