Россияне в плей-офф НХЛ: три очка Кучерова, победа Василевского, пас Задорова

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно четыре матча. В этих встречах принимали участие шесть российских хоккеистов. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» набрал 3 (1+2) результативных балла. Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился одной голевой передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков по его воротам в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии

Василевский «Тампа-Бэй» 41 из 44 93,2 5:3 2-0

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +1 0 2 3 2 - 19.24 0-2 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 -1 0 1 2 0 - 9.13 2-0 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+2 0 0 4 1 0 - 15.25 2-0 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 0 0 3 2 1 - 12.50 2-0 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 -2 0 0 3 0 - 17.35 0-2