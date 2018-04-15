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Россияне в плей-офф НХЛ: три очка Кучерова, победа Василевского, пас Задорова

Россияне в плей-офф НХЛ: три очка Кучерова, победа Василевского, пас Задорова
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно четыре матча. В этих встречах принимали участие шесть российских хоккеистов. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» набрал 3 (1+2) результативных балла. Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился одной голевой передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков по его воротам в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа-Бэй»41 из 4493,25:32-0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Задоров (з)«Колорадо»0+1+10232-19.240-2
Емелин (з)«Нэшвилл»0+0-10120-9.132-0
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+200410-15.252-0
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+000321-12.502-0
Зайцев (з)«Торонто»0+0-20030-17.350-2
Голевой нокаут от Кучерова! «Тампа» рвётся во второй раунд
Никита был бы среди лучших бомбардиров, если бы не фантастический Пастрняк.
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