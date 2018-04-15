Магнитогорский «Металлург» подтвердил подписание контракта с Береглазовым

Магнитогорский «Металлург» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с защитником Алексеем Береглазовым. Соглашение рассчитано на два года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Металлург» подписал контракт с защитником Береглазовым

23-летний Береглазов начинал сезон в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего перешёл в «Металлург» на правах аренды. Затем расторг контракт с «рейнджерами». В нынешнем сезоне Береглазов успел провести за «Магнитку» 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 3 (0+3) очка. В плей-офф Алексей сыграл 11 матчей и записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла.