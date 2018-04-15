«Виннипег» не смог добраться до Миннесоты из-за снежной бури

«Виннипег Джетс» не смог по ранее запланированному времени отправиться на третий матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайльд» (2-0 в серии).



Поездка «Джетс» была отложена в субботу из-за плохих погодных условий, снежная буря захватила львиную долю северо-восточной части США. «Виннипег» в своём «твиттере» объявил, что их рейс до Миннеаполиса был перенаправлен в город Дулут, примерно в 250 км от нужного места назначения. Оттуда команда вернулась в Виннипег, откуда вновь попытается вылететь в воскресенье утром.

Третий матч серии «Миннесоты» и «Виннипега» запланирован на ночь с воскресенье на понедельник по московскому времени, старт игры — в 2:00.