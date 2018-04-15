Пастрняк: я играю с выдающимися хоккеистами в замечательной команде

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ставший самым молодым игроком НХЛ, набравшим шесть очков в кубковом матче, прокомментировал своё достижение.

«В этом сезоне я играю с выдающимися хоккеистами в замечательной команде. С такой командой очень легко… У нас многие знают, чего хотят, и цену, которую придётся за это заплатить. Наша тройка хорошо играла, мы уже давно вместе. Мы хотим становиться лучше с каждым матчем. Такова наша цель в сезоне. Мы не думаем о других командах, просто хотим сыграть как можно сильнее, проще и быстрее. Мы не думаем, что случится, только о том, как нам сыграть, и на что мы можем повлиять», — сказал Пастрняк.