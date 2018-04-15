Финал МХЛ: Григорий Денисенко переведён из четвёртого звена «Локо» во второе

Нападающий ярославского МХК «Локо» Григорий Денисенко во втором матче финальной серии Кубка Харламова с петербургским «СКА-1946» (0:0, идёт первый период) выходит на лёд во втором звене.

Накануне 17-летний хоккеист, которого не вызвали в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы, был заявлен на игру в четвёртом сочетании. Григорий реализовал буллит в победном для ярославцев матче (1:0 Б).

По информации СМИ, Денисенко не получил приглашения из-за своей агрессивной игры за «Локомотив» в полуфинале серии плей-офф Запада с петербургским СКА (1-4). Несколько партнёров Григория ранее опровергли информацию о травме хоккеиста.