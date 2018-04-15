Лавиолетт: «Нэшвилл» обязан играть с «Колорадо» быстро на протяжении 60 минут

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился мнением о противостоянии в первом раунде плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Его команда ведёт в серии со счётом 2-0, выиграв на своём на льду две встречи — 5:2 и 5:4.



«Мы обязаны играть с «Колорадо» быстро, с полной выкладкой и на протяжении всех 60 минут. У «Эвеланш» молодая и мастеровитая команда. Я говорил это и до начала серии, и после первого матча: мы понимаем, что нас ждёт», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» повёл 2-0 в серии с «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей