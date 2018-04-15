Раненым игрокам канадского «Бронкоса» в больницу привезли Кубок Стэнли

Выжившие в автокатастрофе хоккеисты юниорской команды «Бронкос» продолжают находиться в больнице. Ранеными числятся 13 человек. Трагедия унесла 16 жизней.

В госпиталь Саскачевана для пострадавших ребят был доставлен оригинал кубка Стэнли. Ни один из хоккеистов, следуя традициям, к нему не прикоснулся.

«Мой сын сразу же заподозрил, что находится внутри коробки, в которой был привезён кубок Стэнли. Его кровать была первой остановкой трофея в госпитале. Глаза моего сына сразу расширились, когда он увидел кубок», — рассказал ESPN Том Страшницки, отец одного из раненых хоккеистов по имени Райан.