«Нэшвилл» — «Колорадо»: на льду появился сом с надписью «Везину» — Пекке Ринне»

«Нэшвилл» на своём льду переиграл «Колорадо» (5:4, 2-0 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ. Болельщики хозяев возобновили старую традицию бросать на лёд сомов.

Во время матча на площадке появился сом в одежде с надписью «Везину» — Пекке Ринне». Также к нему было прикреплено ожерелье жёлтого цвета, которое напоминает кирпичную стену. Ринне в нынешнем сезоне провёл 59 матчей в регулярном чемпионате, отразив 92,7% бросков. В плей-офф он сыграл две игры с показателем 89,5%.

Традиция бросать на лёд сомов появилась в Нэшвилле в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.