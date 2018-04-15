Панарин: то, что я хочу, за деньги не купишь, но не говорите это генменеджеру

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мыслями о возможном продлении контракта с клубом. Как сообщает The Athletic, россиянин готов начать переговоры о новом контракте после завершения сезона.

«Для меня не всё сводится к деньгам. Я хочу того, что за деньги не купишь. Но не говорите это генеральному менеджеру», — цитирует Панарина The Athletic.

Действующее соглашение Панарина рассчитано ещё на один год. В сезоне-2017/18 нападающий установил клубный рекорд по количеству очков (89) и передач (55), в первом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) стал первым игроком в истории «Коламбуса», который набрал три очка за игру.