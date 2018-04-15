Тренерский штаб сборной России ожидает Радулова для прохождения медобследования

Федерация хоккея России в своём официальном аккаунте в «Твиттере» прокомментировала ситуацию с приездом нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова на предстоящий чемпионат мира в Дании.

Объявлено, что в понедельник штаб сборной ждёт игрока в Новогорске для прохождения медобследования. По его итогам будет принято решение об участии нападающего в чемпионате мира в Дании.



Ранее поступала информация о том, что форвард не приедет на турнир из-за плохих отношений с главным тренером Олегом Знарком, которого на посту наставника национальной команды заменил Илья Воробьёв.