Олимпийская сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа с норвежцами

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч Еврочелленджа со сборной Норвегии. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.



Вратари: Шестёркин (Судницин).



Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев (А);



Огурцов — Елесин, Кагарлицкий (К) — Бывальцев — Дергачёв;



Демидов — Провольнев, Кручинин — Зернов — Кравцов;



Ильенко — Красковский (А) — Коршков, Брюквин.

Накануне российская команда обыграла норвежцев в первом матче Еврочелленджа со счётом 2:0.