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Олимпийская сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа с норвежцами

Олимпийская сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа с норвежцами
Хоккей / Евротур

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч Еврочелленджа со сборной Норвегии. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Вратари: Шестёркин (Судницин).

Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев (А);

Огурцов — Елесин, Кагарлицкий (К) — Бывальцев — Дергачёв;

Демидов — Провольнев, Кручинин — Зернов — Кравцов;

Ильенко — Красковский (А) — Коршков, Брюквин.

Накануне российская команда обыграла норвежцев в первом матче Еврочелленджа со счётом 2:0.

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