Олимпийская сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа с норвежцами

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч Еврочелленджа со сборной Норвегии. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Вратари: Шестёркин (Судницин).
Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев (А);
Огурцов — Елесин, Кагарлицкий (К) — Бывальцев — Дергачёв;
Демидов — Провольнев, Кручинин — Зернов — Кравцов;
Ильенко — Красковский (А) — Коршков, Брюквин.
Накануне российская команда обыграла норвежцев в первом матче Еврочелленджа со счётом 2:0.
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