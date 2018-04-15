Назаров: даже если Радулов не поедет на чемпионат мира, в этом нет трагедии

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым поделился мнением о возможном участии форварда Александра Радулова в предстоящем чемпионате мира в Дании.



«Даже если Александр Радулов не поедет на чемпионат мира, то не вижу в этом никакой трагедии. В тренерском штабе сборной России только Алексей Жамнов знает, что такое играть в НХЛ. Я тоже долго там играл, провёл в этой лиге 12 лет. Накапливается усталость, дают о себе знать старые болячки. Человек отыграл 82 матча за сезон. Поэтому нужно не критиковать, а понимать его, войти в его положение, поговорить с человеком. Радулов — великий хоккеист, он и так сделал для российского хоккея очень много полезных вещей. Не каждый хоккеист способен похвастать такой солидной спортивной биографией. Так что лично я всегда поддерживаю Александра», — сказал Назаров.



Сегодня было объявлено, что штаб сборной ждёт игрока в Новогорске для прохождения медобследования. По его итогам будет принято решение об участии нападающего в чемпионате мира в Дании.

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