Семь хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на этап Евротура

Сборная Финляндии по хоккею объявила состав команды на этап Евротура в Чехии, который пройдёт с 19 по 22 апреля.



Вратари: Вилле Хуссо («Сент-Луис Блюз»), Ээро Кильпеляйнен («Эребру»), Эмиль Ларми («ХПК»).

Защитники: Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Портленд»), Казимир Юргенс («Пеликанз»), Томми Кивистё («Йокерит»), Кристиан Накива («Линчёпинг»), Вилле Покка («Оттава Сенаторз»), Юусо Рикола («КалПа»), Урхо Вааканайнен (СайПа»).

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Йонас Энлунд («Сибирь»), Каспер Бьорквист («Провиденс»), Юусо Иконен («Брюнас»), Пекка Йормакка («Йокерит»), Сакари Маннинен («Эребру»), Мика Ниеми («Йокерит»), Олли Палола («Йокерит»), Юусо Пуустинен («ЮИП»), Тони Райяла («Биль»), Еере Саллинен («Эребру»), Сами Санделл («Ильвес»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»), Антти Суомела («ЮИП»), Эмили Суоми («Ильвес»).