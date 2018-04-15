Олимпийская сборная России повторно обыграла норвежцев в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России во втором матче Еврочелленджа с командой Норвегии одержала минимальную победу — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственный гол на свой счёт записал нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев. Он отличился на 24-й минуте с передачи защитника «Сибири» Николая Демидова. Второй шат-аут подряд оформил голкипер Игорь Шестёркин, представитель питерского СКА был признан лучшим игроком сегодняшнего противостояния.

Накануне в первом матче Еврочелленджа сборная России переиграла норвежцев со счётом 2:0.