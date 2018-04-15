Пастрняк — первый игрок «Бостона» с 2013 года, оформивший хет-трик в плей-офф

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3, 2-0 в серии) набрал 6 (3+3) очков.

21-летний чех стал первым игроком «Бостона», оформившим хет-трик в плей-офф, с 2013 года, когда Давид Крейчи забросил три шайбы в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс».

Пастрняк также стал первым игроком НХЛ, набравшим шесть очков, в игре плей-офф с 2012 года. Тогда форвард «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру забил три гола и сделал три передачи во втором матче четвертьфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз».