Гатиятулин: приглашение в сборную – приятный сюрприз, чувствую ответственность

Тренер олимпийской сборной России Анвар Гатиятулин подвёл итоги матчей Еврочелленджа против команды Норвегии, в которых команда одержала две победы — 2:0 и 1:0. Также наставник челябинского «Трактора» поделился впечатлениями от приглашения в сборную.

«У нас были две непростые игры. Времени на восстановление было немного. Ребята сыграли строго по заданию, терпеливо, смогли создать момент, реализовать его и сыграть по счёту. Мы попросили игроков уделить большее внимание обороне, сыграть строже, цепляться в атаке, создавать моменты. Отмечу и надёжную игру вратаря Игоря Шестёркина. На игроков обороны легла дополнительная нагрузка. Они выполнили всё: не усложняли игру, играли короткими сменами.



Приглашение в сборную – приятный для меня сюрприз. Чувствую огромную ответственность. Меня поддержали коллеги по тренерскому штабу», — сказал Гатиятулин официальному сайту ФХР.