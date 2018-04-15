«Виннипег» приехал на выездной матч с «Миннесотой», несмотря на снежную бурю

Пресс-служба «Виннипег Джетс» проинформировала, что команда сумела добраться до Миннеаполиса, несмотря на снежную бурю, которая охватила большую часть северо-восточной части США.
Накануне «Джетс» не смогли по ранее запланированному времени отправиться на третий матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2-0 в серии). Тем не менее изменений в расписании удалось избежать.
Третий матч серии «Миннесоты» и «Виннипега» запланирован на ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени, старт игры — в 2:00.
«Виннипег» не смог добраться до Миннесоты из-за снежной бури