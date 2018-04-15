Защитник Янне Яласваара заявил о желании вернуться в КХЛ

34-летний защитник Янне Яласваара, выступавший в сезоне-2017/18 в шведском «Рёгле», рассказал о желании вернуться в КХЛ.



«Играть в России — мой главный приоритет», — приводит слова финского игрока обороны издание HD.se.



Шведские СМИ отмечают, что в «Реглё» довольны выступлением Яласваары и пытаются заключить с ним новое соглашение. Он присоединился к команде в декабре и успел провести 25 матчей. В них Янне отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности «-2» при 12 минутах штрафа.



Последней командой Яласваары в КХЛ был «Куньлунь», за который он выступал в сезоне-2016/17. До этого финский защитник успел поиграть в московском «Динамо» и ХК «Сочи».