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Радулов в «инстаграме» поздравил Ковальчука с 35-летием

Радулов в «инстаграме» поздравил Ковальчука с 35-летием
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в своём официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» поздравил с днём рождения форварда Илью Ковальчука. Ему исполнилось 35 лет.

«Братка, с днём рождения! Без травм — самое главное в нашем нелёгком деле», — написал Радулов.

Ковальчук после завершения сезона-2017/18 с питерским СКА поделился желанием попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. Наиболее вероятным вариантом многие СМИ называют «Нью-Йорк Рейнджерс».

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