«Миннесота» обыграла «Виннипег» и сократила отставание в серии

«Миннесота Уайлд» обыграл «Виннипег Джетс» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Матч, который прошёл на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершился победой хозяев со счётом 6:2 (2:1, 4:1, 0:0).

Голами в составе победителей отметились: Микаэль Гранлунд, Зак Паризе, Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Джордан Гринвей и Маркус Фолиньо. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 29 бросков из 31. Капитан «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-3».

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега».