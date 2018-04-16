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«Миннесота» обыграла «Виннипег» и сократила отставание в серии

«Миннесота» обыграла «Виннипег» и сократила отставание в серии
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграл «Виннипег Джетс» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Матч, который прошёл на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершился победой хозяев со счётом 6:2 (2:1, 4:1, 0:0).

Голами в составе победителей отметились: Микаэль Гранлунд, Зак Паризе, Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Джордан Гринвей и Маркус Фолиньо. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 29 бросков из 31. Капитан «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-3».

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 апреля 2018, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 2
2:1, 4:1, 0:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Уилер (Бафлин, Лайне) – 04:50 (5x4), 1:1 – Гранлунд (Койву, Стаал) – 09:47 (5x4), 2:1 – Паризе (Койву, Бродин) – 17:50 (5x4), 3:1 – Дамба (Винник, Эрикссон Эк) – 23:32 (5x5), 3:2 – Майерс – 26:42 (5x5), 4:2 – Стаал (Гранлунд, Дамба) – 34:40 (5x5), 5:2 – Гринвей (Каллен, Силер) – 35:00 (5x5), 6:2 – Фолиньо (Сперджен, Силер) – 38:23 (5x5)
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