Александр Овечкин стал одной из главных звёзд матча с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

Третьей звездой матча стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль. Российский нападающий провёл на льду 30 минут, за которые нанёс 10 бросков и выполнил 5 силовых приёмов.

Второй звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон с 2 (2+0) очками. Лучшим игроком встречи стал нападающий «мундиров» Мэттью Калверт, забросивший победную шайбу на 73-й минуте.