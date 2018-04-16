Бураковски получил травму после приёма Дженнера и досрочно завершил матч

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

На 16-й минуте первого периода в результате силового приёма Буна Дженнера травму получил нападающий «столичных» Андре Бураковски. Шведский форвард был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы верхней части тела. Он провёл на льду две минуты 12 секунд, за которые ничем не успел отметиться в протоколе.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.