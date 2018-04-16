«Вашингтон» потерпел два поражения подряд, ведя в счёте в две шайбы

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

По ходу матча «Кэпиталз» вели со счётом 2:0 и 3:1. В первом матче серии «столичным» также удалось повести со счётом 2:0, но в итоге они уступили в овертайме – 3:4 ОТ.

Случай «Коламбуса» стал пятым в истории НХЛ, когда команда одерживала волевые победы в двух первых матчах серий, уступая по их ходу в две или более шайбы.

В последний раз это произошло в финале Кубка Стэнли — 2014, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» подобным образом проиграл два матча подряд «Лос-Анджелес Кингз».