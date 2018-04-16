Россияне в плей-офф НХЛ: 10 бросков Овечкина, 54 сейва Бобровского, гол Малкина

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:1, 2-1 в серии), Александр Овечкин оформил дубль во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ, 0-2 в серии), в свою очередь голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 54 броска и выиграл второй матч подряд. Артемий Панарин дважды успешно ассистировал партнёрам. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Иван Проворов не набрали очков и заработали по показателю полезности «-1».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Бобровский «Коламбус» 54 из 58 93,1 5:4 ОТ 2-0

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 0 2 2 1 1 60% 18.01 2-1 Панарин (н) «Коламбус» 0+2 0 0 1 0 1 - 26.59 2-0 Овечкин (н) «Вашингтон» 2+0 0 0 10 5 0 - 30.01 0-2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 2 8 2 0 48% 28.38 0-2 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 4 1 - 28.15 0-2 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 0 2 2 - 24.46 1-2