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Россияне в плей-офф НХЛ: 10 бросков Овечкина, 54 сейва Бобровского, гол Малкина

Россияне в плей-офф НХЛ: 10 бросков Овечкина, 54 сейва Бобровского, гол Малкина
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:1, 2-1 в серии), Александр Овечкин оформил дубль во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ, 0-2 в серии), в свою очередь голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 54 броска и выиграл второй матч подряд. Артемий Панарин дважды успешно ассистировал партнёрам. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Иван Проворов не набрали очков и заработали по показателю полезности «-1».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Бобровский«Коламбус»54 из 5893,15:4 ОТ2-0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Малкин (н)«Питтсбург»1+10221160%18.012-1
Панарин (н)«Коламбус»0+200101-26.592-0
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0001050-30.010-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1282048%28.380-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10241-28.150-2
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10022-24.461-2
Злой рок Овечкина. Дубль, проигрыш и 12% на спасение
На этот раз «столичные» рискуют не дойти даже до своего «любимого» второго раунда.
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