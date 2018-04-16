Россияне в плей-офф НХЛ: 10 бросков Овечкина, 54 сейва Бобровского, гол Малкина

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:1, 2-1 в серии), Александр Овечкин оформил дубль во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ, 0-2 в серии), в свою очередь голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 54 броска и выиграл второй матч подряд. Артемий Панарин дважды успешно ассистировал партнёрам. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Иван Проворов не набрали очков и заработали по показателю полезности «-1».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Бобровский
|«Коламбус»
|54 из 58
|93,1
|5:4 ОТ
|2-0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|0
|2
|2
|1
|1
|60%
|18.01
|2-1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|26.59
|2-0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|0
|0
|10
|5
|0
|-
|30.01
|0-2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|8
|2
|0
|48%
|28.38
|0-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|4
|1
|-
|28.15
|0-2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|2
|-
|24.46
|1-2
Злой рок Овечкина. Дубль, проигрыш и 12% на спасение
На этот раз «столичные» рискуют не дойти даже до своего «любимого» второго раунда.