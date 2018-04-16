Бобровский: Овечкин? Он забил две шайбы, но были же моменты, где он и не забил

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ, 2-0 в серии).

«Сейчас всё хорошо, рад, что победили. Есть время хорошо отдохнуть и подготовиться к третьей игре. Сделаем всё возможное, чтобы подойти в лучшей форме. Мы никогда не сдаёмся, не опускаем рук, поэтому результат в первых двух играх и пришёл, есть уверенность, что можем отыграться, несмотря ни на что.

54 сейва? Да не задумываешься об этом — главное результат, главное победа. Может быть много бросков, может быть мало, главное результат команды. Тяжело играть против «Вашингтона» в меньшинстве, потому что у соперника мастеровитые ребята, у них много ходов.

Почему пропустил две шайбы от Овечкина? Ну он же не только два гола забил, были и ещё моменты, где он и не забил. В принципе, всегда играешь по моменту, вне зависимости от имён, просто стараешься дать себе наилучший шанс поймать шайбу.

Две игры — две победы. Это здорово, но надо идти день за днём. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Бобровский в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.